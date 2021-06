Economia Nordeste tem maior queda na renda do trabalho com piora da pandemia Entre janeiro e março, a renda efetiva do trabalho caiu 7,05% na região, frente a igual intervalo de 2020

Com o impacto da piora da pandemia, o Nordeste amargou a maior perda salarial do país no primeiro trimestre de 2021. Entre janeiro e março, a renda efetiva do trabalho caiu 7,05% na região, frente a igual intervalo de 2020. O recuo verificado no Brasil foi de 2,2%. Os dados integram estudo divulgado nesta quarta-feira (16) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econôm...