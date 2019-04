Economia Noite de festa para a propaganda goiana Em sua 34ª edição, evento reconheceu as melhores peças publicitárias de 2018; seis agências receberam troféus

O evento anual mais aguardado pelos profissionais de propaganda do Estado prestigiou ontem as peças que fizeram barulho no mercado e deram show de criatividade nas principais mídias. Em mais uma noite de grande festa, a 34ª edição do Prêmio Jaime Câmara premiou o trabalho das agências e profissionais de criação que mais movimentaram o mercado publicitário no último a...