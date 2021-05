Economia No Dia do Trabalhador, Bolsonaro diz que não irá regulamentar desapropriação por trabalho escravo Na abertura da 86ª edição da Expozebu, o presidente disse que, no momento oportuno, pretende rever a emenda constitucional 81, aprovada em 2014, que trata do assunto

Em um discurso a empresário do agronegócio, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o que chamou de "terrorismo no campo" e afirmou que não irá regulamentar emenda constitucional que prevê a expropriação de propriedades nas quais for identificada a exploração de trabalho escravo. Neste sábado (01), na abertura da 86ª edição da Expozebu, o presidente disse ...