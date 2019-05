Economia No ano, PIB pode ficar abaixo de 1% Economia brasileira encolheu 0,2% entre janeiro e março na comparação com o quarto trimestre de 2018; queda foi a primeira desde o quarto trimestre de 2016, reforçando a lentidão na recuperação do País

Em meio a um cenário de incertezas, a economia brasileira encolheu 0,2% entre janeiro e março na comparação com o quarto trimestre de 2018, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como os dados iniciais do segundo trimestre seguem ruins, as projeções agora apontam para um crescimento em torno de 1% este ano, abaixo do avanço de 1,1% de 2018...