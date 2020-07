Economia No 1º dia de reabertura, isolamento chega a 38% Porcentual é o mesmo da terça-feira do dia 7 de julho; Paulo Ortegal diz que desejo do município é que atividades não voltem a fechar

O índice de isolamento em Goiânia na terça-feira (14), primeiro dia de flexibilização de atividades econômicas e sociais, foi de 38%. O porcentual é o mesmo da terça passada, dia 7 de julho. Os dados são da empresa In Loco, que faz a medição do isolamento a partir de dados de localização criptografados de telefonia celular.Dois dias após permitir a reabertura do comé...