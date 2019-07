Economia Nintendo revela novo modelo do Switch com bateria muito mais potente Não satisfeita com todas as novidades dos últimos dias, a empresa ainda anunciou novas combinações de cores de Joy Cons, os controles destacáveis do console

A Nintendo tá que tá. Uma semana após anunciar o Nintendo Switch Lite, a empresa divulgou nesta quarta-feira (17) que vai começar a vender uma nova versão do console a partir de agosto. Nada de modelo “Pro”, porém. O novo aparelho conta “apenas” com uma grande melhoria na bateria. Enquanto o modelo atual do Switch aguenta entre 2h30 e 6h30 de jogatina sem reca...