Economia Nintendo anuncia versão exclusivamente portátil do Switch por 100 dólares a menos Pechincha tem seu preço, que inclui controles não destacáveis e a ausência do HD Rumble

Demorou mais aconteceu. Depois de meses de rumores e especulações, a Nintendo anunciou nesta quarta-feira (10) a existência do Nintendo Switch Lite – que já era conhecido na Internet como Nintendo Switch Mini O grande atrativo dessa nova versão do console da empresa japonesa é o preço: por US$ 200, ele custa US$ 100 (aproximadamente R$ 375 pela cotação atual) menos ...