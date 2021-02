Economia Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras, diz Bolsonaro após intervenção As declarações na porta da residência oficial foram transmitidas por um canal simpático ao presidente

Diante do derretimento da Petrobras após o anúncio de intervenção do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira (22) que não irá interferir na política de preços da estatal. "Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras", disse Bolsonaro a apoiadores, na entrada do Palácio da Alvorada. As declarações...