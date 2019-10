Economia 'Ninguém merece ter tanto dinheiro', diz Mark Zuckerberg Quinto homem mais rico do mundo, fundador do Facebook fez sessão ao vivo aberta na rede social para responder perguntas de funcionários nesta quinta-feira à noite

Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, é hoje o quinto homem mais rico do mundo, com fortuna avaliada em US$ 67 bilhões. "Ninguém merece ter tanto dinheiro", disse ele na quinta-feira (03) numa sessão ao vivo em sua rede social. A transmissão foi uma resposta à polêmica da semana: na terça-feira, 1, o site americano The Verge vazou o áudio e o conteú...