Economia Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega-Sena e prêmio ultrapassa os R$ 100 milhões O próximo concurso será sorteado no sábado (27)

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal do Concurso 2.145 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de hoje (24), em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram: 06 - 08 - 28 - 51 - 53 - 59. O próximo concurso será sorteado no sábado (27) e tem prêmio estimado em R$ 105 milhões. A quina teve 115 apostas gan...