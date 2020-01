Economia Netflix registra lucro líquido de US$ 587 milhões no quarto trimestre de 2019 O aumento foi de 338,06% em relação a igual período de 2018

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 587 milhões no quarto trimestre de 2019, um aumento de 338,06% em relação a igual período de 2018. O lucro por ação diluído ficou em US$ 1,30, acima da projeção de analistas consultados pelo FactSet, de US$ 0,52. A receita líquida do serviço de streaming somou US$ 5,467 bilhões no mesmo período, um crescimento de 30,6% na...