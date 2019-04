Economia Nestlé investe R$ 300 milhões e lança cafés Starbucks no varejo Estratégia faz parte de acordo de US$ 7 bilhões que garantiu à gigante suíça direito de vender produtos da marca de cafeterias

A gigante suíça Nestlé, que tem o Brasil como seu quarto maior mercado no mundo, investirá R$ 300 milhões - ou um quinto do total de R$ 1,5 bilhão programado para o ano - na ampliação da aposta no setor de cafés premium no País, que incluirá o lançamento da linha Starbucks e o uso da marca Nescafé além do grão solúvel. A chegada da Starbucks - em opções torrado e m...