Economia Nestlè Brasil e Laticínios Bela Vista firmam acordo para produção de leite UHT A empresa goiana assumirá unidades de produção em Três Rios (RJ), Araraquara (SP) e Carazinho (RS)

A Nestlè Brasil e o Laticínios Bela Vista, proprietários das marcas goianas Piracanjuba e LeitBom, anunciaram, nesta quarta-feira (8), parceria para produção e distribuição de leite UHT no país. Na prática, a Nestlé vai licenciar por 10 anos suas marcas Ninho e Molico para o Laticínios Bela Vista. O objetivo é acelerar a expansão do UHT no Brasil por meio da expertise d...