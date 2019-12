Economia 'Nem chineses estão dispostos a pagar preço da carne', diz CNA Os preços médios da carne bovina importada pela China saíram de US$ 4.600 por US$ 5.200 por tonelada

O preço da carne bovina chegou a um patamar que até mesmo os chineses não estão dispostos a pagar, o que deve provocar um recuo no valor, inclusive no Brasil, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Os preços médios da carne bovina importada pela China saíram de US$ 4.600 por tonelada para US$ 5.200 por tonelada, com pi...