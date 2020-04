A economia como um todo sofre as consequências da pandemia de coronavírus. Mesmo em países onde a doença chegou há mais tempo, como a China, ainda é considerado complicado definir quais setores podem sair com as menores consequências. O fato é que a queda de consumo afetará todas as atividades.

Entre as principais medidas para conseguir reduzir as perdas está negociar com todos os elos da cadeia produtiva. É o que indica o sócio líder de reestruturação empresarial da consultoria Deloitte, Luis Vasco. De grande a pequenas empresas ele lembra que a crise será sentida por todos.

“O Brasil estava saindo de uma recessão de anos e as empresas começavam a se recuperar. O grande desafio para as empresas é ter liquidez, dinheiro.” Ele cita que as pequenas sofrem mais e que setores de turismo e bares e restaurantes passam por dificuldades. Esses últimos, ele pontua que são afetados de duas maneiras, pela queda no consumo e o estoque, que é perecível.

“O que as empresas têm de fazer no momento é, primeiro, ver se tem dinheiro para passar com menor estrago o período, que vai passar com certeza. É manter a liquidez.” Quando a quarentena acabar, Vasco explica que nem todas empresas vão ter o capital necessário. “Por isso, o governo corre para colocar dinheiro na economia, na mão das pessoas.”

Enquanto isso, a recomendação do consultor é que os empresários entendam que haverá dificuldades para eles, para os fornecedores e para os consumidores. Vasco dá exemplo de uma loja de calça jeans, onde seria necessário negociar com fornecedor por conta da queda de vendas. Já o fabricante, por sua vez, pode precisar pedir maior prazo para quem fornece fio. “Mais atrás nas cadeias é onde estão as grandes empresas, com mais condições de ter acesso a crédito, infelizmente.”

Outras dicas importantes, segundo ele, são observar o que é preciso para gastar o mínimo e ser mais eficiente. Inovar na maneira como lida com o negócio. “As empresas têm de enxergar como oportunidade. Vai sobreviver, quem se adaptar. E tomar medidas imediatas e não esperar, o que pode custar caro.” Agir rapidamente e a discussão na cadeia, com a divisão de problemas, são, segundo ele, medidas necessárias.

receio do consumidor

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, defende que o receio das pessoas manterá os desafios e isso exigirá mais das empresas. “O que não for objeto de primeira necessidade vai ter a compra repensada. A retomada será lenta”, diz. Ele cita o turismo como o setor que passará mais tempo com problema. Diferente, segundo ele, da parte imobiliária.

“Tem retomada com mais facilidade, porque os canteiros estão preparados para voltar com segurança e querem investir nos equipamentos necessários”, pontua.