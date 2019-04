Economia Negócios têm os 3 melhores dias da história do evento

Os três primeiros dias da edição deste ano da Tecnoshow Comigo já são considerados os melhores em negócios da história da feira, que completou 18 anos de 2019. De acordo com o presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), Antonio Chavaglia, nunca houve uma segunda-feira com tantas revendas de máquinas como o dia 12 de abril...