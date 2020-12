Economia Navegantes que colonizaram Caribe eram parentes de indígenas da Amazônia, indica DNA Embora quase todos esses povos tenham desaparecido após a chegada de invasores europeus às ilhas, o genoma de porto-riquenhos, cubanos e dominicanos de hoje ainda guarda resquícios de sua presença

Os navegantes que colonizaram as ilhas do Caribe em duas grandes ondas há milhares de anos eram parentes próximos de indígenas da Amazônia brasileira, mostra a mais ampla análise já feita do DNA dos nativos caribenhos. Embora quase todos esses povos tenham desaparecido após a chegada de invasores europeus às ilhas, o genoma de porto-riquenhos, cubanos e dominicanos d...