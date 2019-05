Economia Natura lança campanha com casais homossexuais e internautas sugerem boicote Hashtag #BoicoteNatura ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta terça-feira, 14

Divulgada ao público na última segunda-feira, 13, a nova campanha da linha de maquiagem Coleção do Amor da Natura dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas apoiaram a proposta de inclusão da marca, outros criticaram a veiculação de propagandas com casais homossexuais. No Twitter, a hashtag #BoicoteNatura amanheceu entre o assu...