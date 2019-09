Economia Natal deve gerar 103 mil empregos temporários Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas calcula que neste ano serão 43,8 mil postos a mais de trabalho em relação a 2018

As contratações de trabalhadores temporários no varejo e no setor de serviços devem somar 103 mil vagas neste final de ano. Se a previsão se confirmar, o emprego temporário - um termômetro da expectativa do comércio para o período de consumo mais intenso do ano - vai atingir em 2019 sua maior marca em cinco anos, desde antes da crise.Em 2014, quando o País ainda não tinh...