Economia Nascidos em janeiro podem sacar a 6ª parcela do auxílio emergencial Para retirar o dinheiro, os trabalhadores precisam gerar um código por meio do Caixa Tem e levá-lo até uma agência da Caixa ou casa lotérica

Os trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico nascidos em janeiro que têm direito ao auxílio emergencial já podem sacar a sexta parcela do benefício a partir desta segunda-feira (4). Nesta terça-feira (5), é a vez dos aniversariantes de fevereiro terem acesso à grana. O dinheiro é liberado diariamente, em dias úteis, de acordo com o mês de aniversário. Quando ocorre a li...