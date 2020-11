Economia Nascidos em abril recebem nesta sexta (6) R$ 1,4 bi de auxílio emergencial Pagamento é para 3,4 milhões de brasileiros

Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em abril recebem nesta sexta-feira (6) o pagamento no total de R$ 1,4 bilhão. O pagamento é para 3,4 milhões de brasileiros, no ciclo 4. Desse total, 666,3 mil receberão R$ 435,7 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 2,8 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do Auxílio Emergencial Extens...