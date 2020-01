Economia Nada mais a esclarecer, diz Montezano sobre auditoria

Após nove dias de silêncio, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse ontem que “não há mais nada a esclarecer” sobre o resultado de uma auditoria milionária que não encontrou irregularidades nas operações do banco com as empresas do Grupo J&F.Montezano declarou que “não houve nada de ilegal”. Por outro lado, disse que o próprio País “legalizou” um esquem...