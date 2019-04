Economia Na Tecnoshow, Caiado cita dificuldades financeiras e destaca demandas de produtores rurais Entre as autoridades que também participaram da abertura do evento estão a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o prefeito de Rio Verde, o vice-governador, Lincoln Tejota, e o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira

O governador Ronaldo Caiado (DEM) e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participaram da abertura da edição 2019 da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, nesta segunda-feira (8). As dificuldades financeiras do Estado de Goiás foram mencionados pelo governador em coletiva de imprensa antes da abertura da feira. “Falei hoje pela a manhã com o ministro da Economia, Paulo ...