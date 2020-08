Economia Na retomada do comércio em Goiás, bons resultados são foco de supermercados Segmento conseguiu ampliar vendas desde o início da pandemia e adota promoções para manter faturamento, apesar da crise que afeta renda de consumidores; redes têm planos de expansão

O setor de supermercados foi na contramão de outros comércios. Como segmento essencial, teve o benefício de ficar aberto desde o início da pandemia do novo coronavírus e as vendas ampliaram, especialmente nos primeiros meses de isolamento social. Porém, com desemprego e queda da renda dos consumidores, a estratégia das empresas em Goiás têm sido pautada especialmente e...