Economia Na reabertura em Goiânia, comércio vende 42% do que vendeu no mesmo dia em 2019 Desempenho foi aferido por levantamento informal da Acieg; para associações e federações do setor, está dentro das expectativas

No primeiro dia de reabertura do comércio de Goiânia ao público, em dia 23 de junho, por conta do decreto de flexibilização da Prefeitura de Goiânia, o comércio da capital conseguiu vender, em média, 42% do volume comercializado no mesmo dia do ano passado. O movimento de consumidores ainda foi considerado pequeno, mas o desempenho das vendas já agradou os lojistas, q...