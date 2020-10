Economia Na pandemia, ricos ficam mais ricos em quase metade das regiões metropolitanas do Brasil Levantamento traz ganhos com trabalho, exclui auxílio emergencial e identifica casos em que ricos elevam rendimentos

A desigualdade de renda aumentou nas metrópoles brasileiras durante a pandemia. Todos os segmentos, dos mais pobres aos mais ricos, viram seus rendimentos caírem. Os pobres, porém, sentiram mais a queda nos ganhos. Os dados integram o primeiro boletim “Desigualdade nas Metrópoles”, que compara dados do segundo trimestre de 2020 com o mesmo período do ano passado, antes ...