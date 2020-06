Economia Na contramão do cenário nacional, Rio Verde registra saldo positivo de 1.380 vagas de trabalho Dado se refere ao período entre janeiro e abril deste ano

A cidade de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, foi uma das 18 do País que registrou saldo positivo de mais de mil empregos entre janeiro e abril deste ano. Com 8.713 contratações e 7.333 demissões, foram 1.380 vagas abertas a mais que o número de vagas fechadas. O número destoa do cenário nacional, já que em todo o País houve o fechamento de 763,2 mil de vagas no período. O...