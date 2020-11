Economia Na contramão de loja física, varejo online acelera contratação temporária na Black Friday Mercado Livre planeja contratar mais de 5 mil pessoas nos centros de distribuição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Impulsionado pela quarentena, o comércio eletrônico vai expandir a contratação de trabalhadores temporários para a Black Friday e o Natal, em um movimento que vai na contramão do que as lojas físicas pretendem fazer neste ano.No Mercado Livre, a meta é ampliar a equipe em dez vezes mais do que...