Economia Na América do Sul, Enel Goiás possui o pior desempenho

O grupo Enel possui sete distribuidoras na América do Sul, o que inclui Argentina, Colômbia, Peru e quatro no Brasil. De todas elas, a Enel Distribuição Goiás é a que apresenta o pior resultado quanto aos indicadores de qualidade. Segundo relatório da própria multinacional referente a nove meses de 2020, a média de duração das quedas estava em 18 horas no Estado. Enqu...