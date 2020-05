Economia Número de solicitações diminui em todo o País

A quantidade total de requerimentos do seguro-desemprego no País registrada na primeira quinzena de abril de 2020 foi de 267.693, 13,8% menor do que a verificada no mesmo período do ano passado (310.509). Deste total, 241.482 foram solicitados de forma digital e apenas 26.211 dos pedidos ocorreram em unidades presenciais vinculadas ou conveniadas ao Ministério da Economia, qu...