Economia Número de pedidos de seguro-desemprego aumentou 22,1% em abril Em relação a março, verificou-se um aumento de 39,4% no número de requerimentos de seguro-desemprego

O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou 22,1% em abril de 2020 na comparação com igual mês de 2019, com 748.484 solicitações feitas pelos trabalhadores, informou há pouco o Ministério da Economia. Em abril do ano passado, haviam sido 612.909 pedidos. O aumento de cerca de 135 mil requerimentos em termos absolutos vem na esteira da crise ...