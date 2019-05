Economia Número de lojas fechadas no País volta a subir após cinco trimestres No 1º trimestre, saldo entre lojas abertas e fechadas em todo o País ficou negativo em 39 unidades, a primeira queda desde o 4º trimestre de 2017

Depois de quase um ano e meio no azul, o comércio varejista voltou a mais fechar do que abrir lojas no primeiro trimestre. Entre janeiro e março, 39 pontos de venda lacraram as portas no País. O número é pequeno, mas emblemático, pois indica grande mudança de rota. E confirma o quadro de estagnação da economia, já apontado por outros indicadores. No último...