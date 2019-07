Economia Número de indústrias fechadas em São Paulo é o maior em uma década A fraca recuperação da economia brasileira continua levando ao encolhimento do setor produtivo, deixando um rastro de fábricas desativadas e desempregados

O Estado de São Paulo, maior polo industrial do País, registrou o fechamento de 2.325 indústrias de transformação e extrativas nos primeiros cinco meses do ano. O número é o mais alto para o período na última década e 12% maior que o do ano passado, segundo a Junta Comercial. O dado indica que a fraca recuperação da economia brasileira após a recessão de 2014 a 2...