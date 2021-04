Economia “Não vou colocar o meu na reta”, diz Bolsonaro a empresários sobre Orçamento de 2021 Presidente afirmou que irá respeitar o teto de gastos e a responsabilidade fiscal quando tiver de sancionar o Orçamento

Em jantar com empresários em São Paulo, na quarta-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá respeitar o teto de gastos e a responsabilidade fiscal quando tiver de sancionar o Orçamento de 2021. “Não vou colocar o meu na reta”, afirmou, com o ministro Paulo Guedes (Economia) à mesa. O Poder360 conversou reservadamente com 4 empresários que es...