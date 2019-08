Economia Não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese alguma, diz Maia Para ele, há um ambiente favorável para encaminhar o debate da reforma Tributária, mas, assim como na da Previdência, é necessário discutir a questão de Estados e Municípios

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira, 12, na capital paulista que o Congresso não vai retomar a CPMF em “hipótese alguma” no âmbito da reforma Tributária e que já está combinado com a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro. “Não vamos retomar CPMF em hipótese alguma. Não vamos recriar a CPMF. É ruim para a...