Economia “Não temos interesse em brigar”, diz Salas

“Não temos interesse em brigar com autoridade do Estado”, diz o presidente da Enel Distribuição Goiás, José Luis Salas, sobre toda a pressão do governo estadual. Nas últimas semanas, as críticas do governador Ronaldo Caiado (DEM) ganharam mais um capítulo com a sugestão de venda da companhia para outra empresa, reprovação do governo sobre o trabalho de gestão da distr...