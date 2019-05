Economia 'Não tem nenhuma chance de MCMV ser interrompido', diz presidente da Caixa O executivo citou o alto número de imóveis devolvidos como um problema e disse que "a questão toda é como dar o subsídio e como se precifica isso"

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou nesta sexta-feira, 17, que não há chance de o Minha Casa Minha Vida (MCMV) ser interrompido, mas defendeu melhorias operacionais no programa para habitação de baixa renda e disse que nada será mudado sem ouvir o setor da construção civil. Em discurso no 91º Enic, encontro do setor da construção, promovido pela Câmara...