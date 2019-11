Economia 'Não sai tão cedo', diz Guedes sobre reforma administrativa nesta semana A proposta altera regras sobre a estabilidade de futuros servidores e deve prever redução dos salários iniciais

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira, 18, que a reforma administrativa "não sai tão cedo". Ele foi questionado por jornalistas, durante apresentação, no Palácio do Planalto, sobre se o governo vai enviar o texto com a reformulação do RH do Estado ao Congresso esta semana depois do anúncio do desbloqueio total do Orçamento. Mais cedo, o pre...