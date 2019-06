Economia Não permitiremos mais que roubem nossa riqueza, diz Trump no Twitter Declarações do presidente norte-americano ocorrem em meio ao acirramento do impasse comercial do seu país com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender neste domingo sua estratégia de impor tarifas retaliatórias sobre produtos importados. Em sua conta oficial no Twitter, o presidente norte-americano relacionou o desenvolvimento econômico do país ao sistema de tarifas. "Quando nosso país não tinha dívidas e construía tudo, de rodovias a obras militares c...