Economia 'Não está nada descartado', diz líder do governo no Senado sobre 'nova' CPMF Se o Congresso optar por não incluir o imposto na proposta, uma alternativa terá de ser apresentada para compensar a desoneração da folha de salários

A volta de um imposto nos moldes da antiga CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) não está descartada, disse nesta quarta-feira, 18, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Ele ponderou, no entanto, que essa opção não entrará logo em discussão. Se o Congresso optar por não incluir o imposto na proposta, uma alternativa terá d...