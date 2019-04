Economia Mutirão de Negociação de dívidas arrecada R$ 14 milhões

O Mutirão de Negociação de dívidas, realizado pela Prefeitura de Goiânia no início deste mês, conseguiu arrecadar pouco mais de R$ 14 milhões para os cofres do município e foi considerado um sucesso. Ao todo, foram negociados 25.103 débitos, sendo que 22.715 deles foram liquidados com o pagamento à vista, o equivalente a R$ 10,4 milhões.Outros 2.388 débitos, correspondentes a R...