Economia Municípios elaboram regras Com publicação de documento estadual que flexibiliza isolamento social em Goiás, prefeituras também buscam formas de atender as necessidades locais e seguir recomendações

No final de semana, equipe do governo de Goiás finalizou texto de decreto que flexibiliza as medidas de isolamento social que ocorrem devido à pandemia de coronavírus. A expectativa era de que haveria publicação ainda ontem, porém até o fechamento desta matéria isso não ocorreu. O que deixou empresários e municípios sem saber como a semana começaria, já que as últimas ...