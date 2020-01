Economia Municípios do Sudoeste lideram em recursos

Dados do Banco Central mostram que o total de recursos do crédito rural destinados aos municípios goianos no segundo semestre de 2018 foi de R$ 8,06 bilhões, ante um total de R$ 8,6 bilhões no mesmo período de 2019. “O crescimento de 6,7% de um ano para outro é bastante interessante”, avalia Leonardo Machado, analista técnico do Instituto para o Fortalecimento da A...