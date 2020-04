Economia Municípios devem flexibilizar atividades mais do que consta em decreto do Estado de Goiás Maior abertura em relação às restrições diz respeito ao comércio, com atendimento ao público; protocolos de segurança serão mantidos

A maioria dos municípios com mais casos do novo coronavírus confirmados deve flexibilizar suas atividades econômicas para além do que consta no decreto do governo estadual, publicado no domingo (19), apesar de manter os protocolos de segurança recomendados por autoridades de saúde.A maior flexibilização nas cidades diz respeito ao comércio. Enquanto o decreto estad...