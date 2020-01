Economia Mulheres têm maior taxa de desemprego, menor remuneração e assumiram mais a chefia familiar

As desigualdades no mercado de trabalho formal se mantém em Goiás. As mulheres têm menor remuneração que os homens – ganham em média R$ 530 a menos – e, além disso, a taxa de desemprego é maior para elas. No terceiro trimestre de 2019, a desocupação no Estado era de 10,8%, segundo os últimos dados divulgados pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). P...