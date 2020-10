Economia Mulheres ganham incentivo para empreender em Goiânia Movimento oferece capacitação a cozinheiras, confeiteiras, manicures e vendedoras, além de capital para investir no próprio negócio

O que a confeiteira Luciana Francisca Lima Brandão, 32 anos, aprendeu desde menina com a mãe e vem aperfeiçoando com informações na internet, tem lhe ajudado a obter renda para enfrentar as dificuldades acentuadas durante a pandemia da Covid-19. Ela faz bolos e docinhos de festa e em julho decidiu investir mais na produção destinada a clientes da vizinhança, no Setor Indepe...