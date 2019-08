Economia Mudanças feitas por relator da reforma da Previdência no Senado desagradam área econômica Congressistas também veem com ceticismo a possibilidade de as medidas de receita avançarem na Casa

As mudanças feitas no texto da reforma da Previdência pelo relator, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), desagradaram à área econômica do governo, segundo apurou o Estadão/Broadcast. A avaliação é de que a retirada de R$ 31 bilhões da potência fiscal da proposta aprovada pela Câmara já na largada será facilmente aprovada, ao contrário das compensações p...