Economia Mudança em calendário do IPVA preocupa prefeitos Para associação e federação dos municípios, dilatação no prazo para pagamento do tributo deve afetar o caixa das prefeituras

O governo de Goiás prorrogou o vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Licenciamento. Boletos que venceriam ontem referentes às placas com final 1 passaram a ter prazo limite de 6 de agosto. É também a partir dessa data que passam a vencer as cotas únicas, o pagamento à vista conforme ordem das placas. A medida, segundo o governador Ro...