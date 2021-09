Economia MTST faz protesto contra a fome em frente à mansão de Flávio Bolsonaro Os militantes se manifestam em frente à residência, colocando cartazes nos muros para se manifestar contra a fome no Brasil

Manifestantes do MTST (Movimento de Trabalhadores Sem Teto) decidiram ocupar a rua do condomínio em que vive o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), que é filho do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar comprou a casa, em janeiro, por quase R$ 6 milhões. Os militantes estão fazendo um protesto em frente à residência, colocando cartazes nos muros para se man...