Economia MST joga pés de frango no Ministério da Economia em ato contra Guedes Os manifestantes também jogaram tinta na fachada lateral do prédio e carregaram um cartaz que dizia "Paraíso fiscal, investe em mim".

Um grupo de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) realizou um ato contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, na entrada do prédio da pasta nesta quinta-feira (7). Com pés de frango e notas de dólar de mentira estampadas com o rosto de Guedes, o grupo protestou contra a inflação da comida e criticou a existência de offshore milionária do min...